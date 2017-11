Rafael Correa will Ecuadors Präsident Moreno aus Partei ausschließen (amerika21)

Ecuadors Ex-Präsident Rafael Correa hat am Donnerstag angekündigt, dass die Regierungspartei Alianza País (AP) seinen Nachfolger und amtierenden Präsidenten Lenín Moreno aus der Partei ausschließen wird. Correa beschuldigt diesen, das Land in den sechs Monaten seiner bisherigen Amtszeit „um 20 Jahre zurückgebracht“ zu haben. Er nannte Moreno den „grössten Verräter“ in den eigenen Reihen.

https://amerika21.de/2017/11/190764/correa-will-praesident-moreno-aus-ap-auschlie%C3%9Fen?platform=hootsuite

