Die kurdische Perspektive im Großen Spiel: Ein gefährlicher Grat in Syrien – von Karin Leukefeld (RT Deutsch)

Die kurdische Perspektive im Großen Spiel: Ein gefährlicher Grat in Syrien

von Karin Leukefeld – 27.11.2017

Im Großen Spiel, dem Krieg um die Kontrolle des Mittleren Ostens, versuchen syrische Kurden, ihr eigenes politisches Projekt zu etablieren. Andere Akteure wollen sie in die eigene Strategie einbinden. Kritisch sehen dabei viele ihre Liaison mit den USA.

Die größte Kritikerin der kurdischen Ambitionen ist die Türkei, die in den syrisch-kurdischen Volksverteidigungskräften einen Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sieht. Diese wiederum bekämpft der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan so gnadenlos als „terroristische Organisation“, dass er auch die legalen kurdischen Strukturen in der Türkei, Berufsvereinigungen, Medien und Parteien verfolgt. Im Südosten des Landes hat die türkische Armee in den vergangenen zwei Jahren (seit 2015) ganze Städte in Schutt und Asche gelegt, das Altstadtviertel von Diyarbakir – das sich um eine Anerkennung als Weltkulturerbe beworben hatte – inklusive. Eine halbe Million Menschen wurden vertrieben.

Zwischen 2013 und 2015 hatte Erdogan durch seine Geheimdienste noch mit der PKK über einen möglichen Frieden verhandelt. Die Gespräche fanden mit dem Vorsitzenden der PKK, Abdullah Öcalan, statt, der bis heute auf der Gefangeneninsel Imrali isoliert und inhaftiert ist. Öcalan ging es damals um die „Demokratisierung in der Türkei“, behauptet dessen früherer Anwalt Mahmud Sakar.

Erdogan bot erst auch einen Handel an. Die syrischen Kurden und ihr Projekt „Rojava“ sollten nicht angegriffen werden, wenn die syrischen Kurden den Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad betrieben. Öcalan sollte dazu aufrufen, doch der lehnte ab. Die Kurden in der Türkei und in Syrien wurden nun selbst zur Zielscheibe massiver Angriffe. In der nordsyrischen Stadt Ain al-Arab (Kobani) griff im September 2014 der IS an, konnte aber von den kurdischen Kräften nach verlustreichen mehrmonatigen Kämpfen schließlich zurückgeschlagen werden. Möglich geworden war das mit der Unterstützung vonseiten einer adhoc gebildeten, US-geführten „Anti-IS-Koalition“, die Spezialkräfte und Waffen schickte. Einige dieser Spezialkräfte waren US-ausgebildete Peschmerga aus dem kurdischen Nordirak.

US-Sonderbeauftragter geht bei YPG ein und aus

In den folgenden Jahren bauten die syrischen Kurden ihre Positionen im Norden des Landes aus. Die US-geführte Anti-IS-Koalition stuft sie mittlerweile als Partner ein, die US-Armee etablierte zehn Militärbasen in den Provinzen Hasakeh und Rakka, eine elfte Basis wird derzeit in der Stadt Rakka gebaut. Die USA – insbesondere der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Brett McGurk – machen aus ihrer Unterstützung für die syrischen Kurden kein Hehl. Auch wenn offiziell meist von den „Syrischen Demokratischen Kräften“ (SDF) die Rede ist, weiß man, dass tatsächlich die kurdischen Volksverteidigungseinheiten gemeint sind. Diese dominieren mit ihrer Kampferfahrung und ihrem Engagement auch den Kommandorat der SDF. Für die US-Armee haben die Kurden sich als zuverlässiger erwiesen als alle syrischen Oppositionellen zusammen.

Im Nordirak bildet Deutschland die kurdischen Peschmerga im Rahmen der Anti-IS-Allianz militärisch aus, rüstet sie aus und unterstützt sie logistisch. Offiziell werden sie für den Anti-IS-Kampf im Irak ausgebildet, was aber geschieht, wenn der IS geschlagen ist? Methoden im Häuser- und Nahkampf sowie das Minenräumen sind auch in Syrien gefragt. Wie die Autorin von Augenzeugen (Aleppo) erfuhr, sollen deutsche Spezialisten auf US-Basen in Syrien kurdische und SDF-Kräfte ausbilden. Die Bundesregierung dementiert. Gleichwohl hat sich das Verhältnis zwischen Ankara und Berlin so sehr verschlechtert, dass Deutschland sein gesamtes Truppenkontingent mit Tornados von der NATO-Basis Incirlik (Adana, Südtürkei) abzog und nach Jordanien verlegte.

