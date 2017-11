Teheran. Der iranische Präsident Hassan Hassan Rohani hat seinem syrischen Amtskollegen Baschar Al-Assad weiterhin die volle Unterstützung des Iran zugesagt. »Der Iran und Syrien gehen den richtigen Weg, der auch für die Region richtig ist«, sagte Rohani in einem Telefonat am Sonntag mit Assad. Er versicherte Assad, dass der Iran Damaskus sowohl bei der letzten Etappe im Kampf gegen den Terrorismus als auch beim Wiederaufbau Syriens voll und ganz unterstützen werde. (dpa/jW)

