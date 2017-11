? Unterstützer der syrischen Oppsition spielen Fußball im Namen von „Toleranz“ und „Respekt“ ?

Vielen ist nicht bewusst, dass unter den syrischen Flüchtlingen, die wir hier aufgenommen haben, Menschen sind, die Gruppen unterstützen, die das Blut anderer Syrer an den Händen haben. Hier leben sie und spielen Fußball im Namen von „Toleranz“ und „Respekt“. In Syrien gelten sie als Verräter. Wichtige Flüchlingsinitiativen unterstützen sie.

Sie tragen Fußballkleidung mit der FSA-Flagge, der Flagge der syrischen Opposition.

Die FSA wurde von den USA und NATO Staaten ausgebildet und bewaffnet, um die legitime, gewählte syrische Regierung zu stürzen.

Im Poststadion von Berlin-Moabit wurde der Syrische SV aus der Taufe gehoben. Jetzt spielt der Verein in der Berliner Bezirksliga.

„da war ein Turnier und wir haben gespielt, haben unsere Meinung auch geäußert gegen das Assad-Regime, gegen den Chemieeinsatz, der zuletzt passierte.

http://www.deutschlandfunk.de/migration-respekt-durch-fussball.1346.de.html?dram%3Aarticle_id=388945

http://bit.ly/2AzA0WV

