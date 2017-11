“Politiker für die Aufklärung des 11. September”

In den USA hatte sich 2009 eine neue Koalition gegründet.

Initiator war der japanische Parlamentarier Yukihisa Fujita.

Die Unterzeichner ersuchten Präsident Barack Obama, sich für eine neue Untersuchung

des 11. September 2001 einzusetzen.

Die Organisation beschreibt sich folgendermaßen:

“Wissenschaftler und Fachleute aus verschiedenen Spezialgebieten, einschliesslich

Architekten, Feuerwehrleuten, Offizieren der Nachrichtendienste,, Rechtsanwälten,

medizinischen Fachleuten, Militäroffizieren, Philosophen,, Vertretern religiöser Vereinigungen, Physikern und Piloten berichten über fundamentale Diskrepanzen zwischen der offiziellen Darstellung der Anschläge des 11. September 2001 und dem was sie, als unabhängige Forscher herausgefunden haben. Sie haben über jeden Zweifel hinaus begründet, dass die offizielle Darstellung der Anschläge des 11. September 2001 falsch ist und dass deshalb die offiziellen “Untersuchungen” tatsächlich Vertuschungen entsprechen.

Bis jetzt hat es noch keine Antwort politisch verantwortlicher Führungspersönlichkeiten

gegeben, weder aus Washington noch aus anderen Hauptstädten der Welt.

Die Organisation, “Politische Führungspersönlichkeiten für die Aufklärung des

11. September” wurde deshalb gegründet, um zu helfen eine solche Antwort zu ermöglichen.

58 Politiker hatten die Petition bis Ende 2009 unterzeichnet.

Peter H. Allen, ehem. Kongressabgeordneter, Cheshire, New Hampshire State House of Representatives, ab dem Jahr 2000 Mitglied des Komitees für Umwelt und Landwirtschaft

Brae Antcliffe, BA LLB, ehem. Mitglied des Council of The City of Sydney, Australien

Berit Ås, Parlamentsabgeordnete, Norwegen

Andreas von Bülow, Ehemaliger Bundesminister für Forschung und Technologie und Staatsekretär BRD

Giulietto Chiesa, italienischer EU-Parlamentsabgeordneter; Stellvertretender Vorsitzender der Kommission für internationale Handelsbeziehungen, Mitglied des Komitees für Sicherheit und Verteidigung.

Dr. Sergey Ivanovic Kolesnikov, Mitglied der Duma (Parlament) von Russland

Wolfram Elsner, ehem. Leiter Abteilung Planung d. Senators f. Wirtschaft, Mittelstand & Technologie Bundesland Bremen,

Constance Fogal, Vorsitzender der Canadian Action Party , 2004-2008.

Yukihisa Fujita, japanischer Politiker der Demokratischen Partei LINK

Senator Mike Gravel, ehemaliger demokratischer Senator von Alaska, 1969 – 1981.

Dan Hamburg, ehemaliger Abgeordneter des US-Kongresses; 1998 Kandidat, Green Party als Governeurs in Kalifornien.

Dr. Robert M. Bowman, ehem. Direktor des Institute for Space and Security Studies, Maryland, Vorsitz. des Advanced Space Programs der U.S. Luftwaffe während der Carter und Ford Administration

Barbara Honegger, ehem. politische Analystin im Weissen Haus, Special Assistant unter Präsident Ronald Reagan 1981 – 1983

Tadashi Inuzuka, Mitglied des japanischen Oberhauses, Parlamentsabgeordneter (National Diet of Japan).

Karen S. Johnson, Mitglied des Senats des US-Bundestaates Arizona, ehem Vorsitzende Family Services Committee.

Paul Lannoye, ehemaliger belgischer EU-Parlamentsabgeordneter

Cynthia McKinney, ehemalige Kongressfrau aus dem Bundesstaat Georgia und Präsidentschaftskandidatin für die Green Party

Michael Meacher, ehemaliger Umweltminister im Kabinet Blair und Mitglied des Parlaments (Grossbritannien).

Dr. Andrew J. Moulden, Vorsitzender der Canadian Action Party.

Val Scott, Gründungsmitglied der Canada New Democratic Party;

Gianni Vattimo, italienischer EU-Parlamentsabgeordneter, 1999 – 2004 (Italien).

Jesse Ventura, ehemaliger Gouverneur des US-Bundestaates Minnesota.

Jeanette Fitzsimons, im Führungsgremium der Green Party von Neuseeland seit 1995,

Mitglied des Repräsentantenhauses seit 1999.

Ole Gerstrom, Parlamentsabgeordneter, Dänemark, 1973-1975

Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan, Mitglied des Senats in Pakistan seit 2006;

Mitglied des Komitees für Erziehung und Wissenschaft und Technologie; Mitglied des Komitees für Recht, Justiz, Menschenrechte, Vizepräsident von Jamaat e Islami

Jon Paul McClellan, Oberster Richter für Wahlfragen, Eastside Precinct, Orange County, US-Bundesstaat North Carolina

Per Mohn, Vizeabgeordneter des Parlaments von Norwegen 1989–1993

Douglas Nixon Everingham, Abgeordneter im Parlament von 1967-75 und 1977-84, Gesundheitsminister 1972-75, parlamentarischer Berater der australischen UN Delegation

Donald R. Bustion, ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt Texas USA

Ferdinando Imposimato, Italienischer Senator, 1987-1992, and 1994-1996. Parlamentsabgeordneter 1992-1994

Senator Fernando Rossi, italienischer Parlamentsabgeordneter 2006-2008

Walter Pitman, kanadischer Parlamentarier, 1960-1962, Mitglied des Parlaments in Ontario, 1967-1971.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge