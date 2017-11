Die Grünen-Abgeordnete Amtsberg: Assad in Syrien für einen großen Anteil an der humanitären Krise verantwortlich. Er ist nachweislich für Bombardierung und Giftgasangriffe auf Zivilisten verantwortlich. Assad selbst befeuert den Konflikt mit Gräueltaten am syrischen Volk

