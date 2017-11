Der „IS“ ist das Ergebnis der US-Politik – Jürgen Todenhöfer

Liebe Freunde, mein Interview mit Afghanistans bekanntestem Politiker Karzai leuchtet hinter die Kulissen der US-Kriege. Die USA haben laut Karzai den IS-Terror selbst gezüchtet. Übersehen wird auch: Der IS mordet vor allem Muslime. Ob in Afghanistan oder jetzt auf dem Sinai. Über 300 Tote! Un-islamischer geht’s nicht. Karzai’s 8 Hämmer:

1.) “Der ‚IS‘, der in Afghanistan operiert, ist ein direktes Ergebnis der US-Politik in Afghanistan. Unsere lokalen Quellen sagen mir, dass der IS finanziell sehr stark aus dem Ausland unterstützt wird.“

2.) „Der globale Antiterrorkrieg der USA ist kontraproduktiv. Er wird in den Menschen weiterhin Wut erzeugen. Die USA müssten mit Mächten wie Russland, China und dem Iran zusammen arbeiten, um erfolgreich zu sein.“

3.) „Die größten Hürden für den Friedensprozess in Afghanistan waren und sind die USA und Pakistan.“

4.) “Die USA und die Taliban töteten die Afghanen im gleichen Maß. Aber [nur] die Taliban werden als Terroristen bezeichnet. Die USA sollten doch eigentlich weltweit die Menschenrechte schützen.“

5.) „Ich appelliere an die Taliban als Afghanen: Kommt mit der Absicht, mit dem afghanischen Volk Frieden zu schließen! Der Krieg in Afghanistan dient ausschließlich ausländischen Interessen.“

6.) “Das Hauptinteresse der USA in Afghanistan ist die Vorherrschaft in unserer Region. Einer Region, in der auch China, Russland, Indien, Pakistan und der Iran eine Rolle spielen.“

7.) „Die USA haben den Terrorismus nicht besiegt. Im Gegenteil. Die von Trump jetzt angekündigte US-Strategie, die Truppen um bis zu 4000 Soldaten zu erhöhen, ist keine Lösung.“

8.) „Die USA hatten keine wirkliche ‚Nation-Building‘-Strategie für Afghanistan. Sie haben private Sicherheitsfirmen gegründet, Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verletzt und massiv die Korruption gefördert. Sie haben sich in unser Wahlsystem eingemischt und eine Regierung geschaffen, die nicht der afghanischen Verfassung entspricht.“

Soweit Karzais Kernaussagen. Den vollständigen Wortlaut des Interviews mit Karzai findet Ihr u. a. in der Wochenend-Ausgabe der Berliner Zeitung und des Kölner Stadtanzeigers. Einige Politiker und Medien werden nach der Lektüre des Interviews umdenken müssen. Euer JT

(Link zur Berliner Zeitung: https://www.berliner-zeitung.de/politik/frueherer-afghanischer-praesident–die-usa-sind-eine-huerde-fuer-den-frieden–28951310)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge