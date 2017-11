Fotos aus Libyen: Folter, Morde, Sklaven in Libyen – tausende junge Afrikaner auf ‚Märkten‘ in Libyen.

Ruandas Regierung hat inzwischen angeboten, 30.000 in Libyen gestrandete Afrikaner ­aufzunehmen. Das erste Mal, dass eine Rettungsaktion dieser Größenordnung ins Gespräch gebracht wird.

http://www.taz.de/!5462544/

https://deutsch.rt.com/newsticker/61103-ruanda-30000-migranten-aus-libyen/

https://www.jungewelt.de/artikel/322340.sklavenmarkt-libyen.html

