Trump versichert Erdogan am Telefon: Keine Waffen an Kurden in Syrien

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei nach Angaben der Regierung in Ankara ein Ende der Waffenlieferungen der USA für die Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien zugesagt.

Außenminister Çavuşoğlu : „Herr Trump hat deutlich gesagt, dass er klare Anweisungen gegeben hat, der YPG ab sofort keine Waffen mehr zu geben und dass dieser Unsinn in Wahrheit bereits vorher hätte beendet werden sollen.“

https://www.derstandard.de/story/2000068452975/trump-zu-erdogan-am-telefon-keine-waffen-an-kurden-in

https://de.sputniknews.com/politik/20171125318437015-usa-tuerkei-trump-erdogan-hilfe-kurden-syrien/

