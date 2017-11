Medienbericht: CIA warnte Israel, Trump sei von Moskau erpressbar und nicht vertrauenswürdig (RT Deutsch)

Laut einem Medienbericht hat die CIA die Israelis vor Donald Trump noch vor dessen Vereidigung gewarnt. Der US-Präsident sei durch Moskau erpressbar. Die US-Agenten rieten zudem zur Vorsicht bei der Weitergabe von Geheimdienstinformationen. Diese könnten an Russland und über diesen Weg an den Iran gelangen.

Ausgerechnet der Vanity Fair hat nun in seinem Artikel im Detail beschrieben, wie die Israelis an die Laptop-Informationen gelangt sind und damit das getan, was dem US-Präsidenten vorgeworfen wird, nämlich die Kompromittierung von Geheimdienstquellen und -methoden.

Es ist bezeichnend für den gegenwärtig von einer Anti-Russland-Hysterie geprägten politischen Diskurs in den USA, was das Magazin aus den erhaltenen Insider-Informationen gemacht hat: nicht etwa eine Anklage gegen einen US-Geheimdienst, der versucht hat, den eigenen Präsidenten vor dessen Amtseinführung zu delegitimieren und seine Regierungsarbeit zu sabotieren. Stattdessen ist dabei eine Verteidigungsschrift für den Machtmissbrauch der CIA herausgekommen, die sich anmaßte, auf eigene Faust den Präsidenten außenpolitisch zu isolieren.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/nordamerika/61114-medienbericht-cia-warnte-israel-trump-russland-erpressbar/

