Howard Rubin, 62, vormals Manager eines der Investmentfonds von George Soros, wird beschuldigt im Jahr 2016, drei Frauen in einem Penthouse in Manhattan sexuell misshandelt zu haben

Howard Rubin, 62, ein ehemaliger Manager eines der Investmentfonds von George Soros, wird beschuldigt, drei Frauen, von denen zwei ehemalige

Playboy-Modelle sind, in einem 8 Millionen Dollar teuren Penthouse in Manhattan im Jahr 2016 sexuellen Misshandlungen ausgesetzt zu haben.

Das Penthouse in Manhattan hatte einen geheimen „Kerker“ mit Sexspielzeug, Masken und Bondage-Apparaturen.

Die Frauen behaupten, Rubin und seine Kollegen hätten sie auf JetBlue-Flügen nach New York gelockt, nachdem sie sich über Instagram mit ihnen in Verbindung gesetzt hatten. Als sie in Manhattan waren, sagten sie, seien sie von ihm unter Drogen gesetzt und sie brutal zusammengeschlagen worden, während sie geknebelt und im Sexkerker gefesselt worden waren. Rubin soll eine Frau so stark geschlagen haben, dass sie ohnmächtig wurde und sie aufgefordert haben ihn „Papa“ zu nennen. Zwei der Frauen sagen, dass er sie gewarnt hat: „Ich werde dich vergewaltigen, wie ich meine Tochter vergewaltige“, bevor er sie attackierte.

Sie schilderten ihre Vorwürfe am Donnerstag in Brooklyn, New York in einer 63-seitigen Klageschrift, welche die US-Zeitung Daily Mail eingesehen hat.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge