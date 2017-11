Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass es zahlreiche Zweifler an der offiziellen NSU-Story gibt, die von „Bild“ und der „Süddeutschen Zeitung“ so hartnäckig verteidigt wird. Im Abschlussbericht des letzten NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages finden sich zahlreiche Stellungnahmen erfahrener Ermittler, die dies dokumentieren.

den ganzen Artikel lesen

https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/347/es-geht-um-rufmord-4734.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge