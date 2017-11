Gehrcke/Reymann Fwd: Zur Diskussion um die Lederer-Babylon-Jebsen-Zensur

am 17. November hatten wir[1] in unserem Umfeld einen Text Empört Euch[2] gegen das Berliner Verdikt, eine Zensur findet statt, verbreitet. Die Resonanz war überwältigend. Die Beiträge, die bis zum 22.11. eingegangen sind, sind auf der Websitewww.wolfgang-gehrcke.de nachzulesen. Wir bedanken uns bei allen für ihre Kritik, Unterstützung und die eigenen Gedanken, die sie zu diesem Thema aufgeschrieben und damit öffentlich gemacht haben. Uns geht es nicht in erster Linie um Klaus Lederer, sondern um Zensur, Stigmen, Denunziation. Diese Themen ist uns viel zu ernst, um sie für innerparteiliches Machtgehabe zu missbrauchen oder missbrauchen zu lassen. Mit dieser Replik schließen wir unsererseits diese Diskussion in dieser Form vorerst ab.

Mit solidarischen Grüßen

Wolfgang Gehrcke und Christiane Reymann

PS: Nachfolgend unser Beitrag zur Diskussion als pdf-Dokument beiliegt.

http://bit.ly/2hRNW3g

