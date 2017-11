Beim erbitterten Kampf in einem dicht besiedelten Stadtteil von Tiflis ist eine Gruppe von IS-Extremisten getötet worden. Die meisten Kämpfer sind Tschetschenen, die in Syrien und im Irak aktiv waren. Tiflis befürchtet nun Rache seitens der Radikalen, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Freitag.

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20171124318426026-is-kaempfer-nach-tschetschenien-ueber-georgien-vereitelt/

