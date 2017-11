Mörserbeschuss auf das Zentrum von Damaskus hat in den letzten Tagen mehr als ein Dutzend Menschen getötet, darunter am Montag zwei Mitglieder des nationalen Judoteams.

Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete am Montagabend, dass Diaa al-Din Badr und Mohammad Khanji, beide Mitglieder des nationalen Judoteams bei dem Angriff getötet wurden. 15 weitere Sportler wurden verwundet, als Mörserfeuer das Sportzentrum Al-Fayhaa traf.

