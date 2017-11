Vorsicht Kriegspropaganda: Zentrum für politsche Schönheit

NATO-Fronttheater – Philipp Ruch und „Politische Schönheit“ gegen Putin und Assad

http://bit.ly/2A6eMNn

Philipp Ruch vom Zentrum für Politische Schönheit an Russia Today Deutsch: „Gebe Propagandasendern von Völkermördern keine Interviews“

http://bit.ly/2A06vgb

2011 – Zentrum für Politische Schönheit – Volles Rohr gegen Gaddafi

http://bit.ly/2iLAYVM

Die Toten Kommen – Zentrum für politische Schönheit nebenbei auf Kriegspfad gegen Syriens Regierung?

http://bit.ly/2jQK5YD

„Welcome to Hell“ – Verwirrte „Linke“ organisieren völlig undifferenzierte, zum Teil sehr gewalttätige Proteste gegen angeblich „illegitimes“ G20 Treffen. Alle teilnehmenden Länder sollen für Krieg, Gewalt, Hunger und Armut verantwortlich gemacht werden. Russland und China in der Schusslinie.

http://bit.ly/2tpiFLG

Anti-G20 Protest: „Der Ruf zum Tyrannenmord“

http://bit.ly/2tXgXSS

Anti-Assad Propaganda und Giftgaslügen: Zentrum für politsche Schönheit: „Flüchtlinge Fressen“

http://bit.ly/2hMBIJf

