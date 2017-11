„Versteckte Funktion: Android übermittelt Google heimlich Standortdaten

Nutzer von Android-Geräten verraten Google offenbar jederzeit ihren Standort – selbst wenn sie Ortungsdienste abschalten.“

http://spiegel.de/article.do?id=1179680

Das soll mindestens seit Anfang des Jahres so laufen. Nachdem die Sache nun aufgeflogen ist, verkündet Google, die (bzw. diese) heimliche Datenübermittlung werde „Ende November wieder abgeschaltet“.

Dann wird Google umfassende Bewegungsdaten *aller* Smartphone- und Tablet-Nutzer weltweit über einen Zeitraum von fast einem Jahr gesammelt haben. (Und völlig egal, ob die nun gespeichert werden oder angeblich nicht.)

