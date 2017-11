Venezuela die Ursache im Dunkeln – Hernando Calvo Ospina (deutsche Untertitel)

„Venezuela, die Ursache im Dunkeln“ Eine Dokumentation von: Hernando Calvo Ospina Dieser Dokumentarfilm ist keine vergängliche Arbeit. Er wird aktuell sein, solange die Vereinigten Staaten daran festhalten, die in Venezuela entstehende Bolivarische Revolution beenden zu wollen, um sich das Erdöl und die anderen Bodenschätze des Landes anzueignen.

Diese Dokumentation stützt sich auf Interviews mit venezolanischen Fachleuten, die uns in einer verständlichen und didaktischen Sprache eine Geschichte erzählen, die in den großen Massenmedien versteckt oder verzerrt wird. Kameraführung und Schnitt: Jorge D’Andrea / Diovanni Benavides

Untertitel: André Scheer und Carmela Negrete + August 2017.



Hernando Calvo Ospina ist offener Unterstützer der Ein-Parteien-Herrschaft in Kuba sowie der Regierungen Venezuelas und Boliviens unter den Präsidenten Hugo Chávez und Evo Morales.

Als investigativer Journalist, der sowohl die Rolle der Regierung im kolumbianischen Bürgerkrieg als auch die Außenpolitik der USA gegenüber Lateinamerika anklagt, entdeckte er am 18. April 2009, dass er sich auf der Watch List (No fly list) der US-Behörden befindet. Dem Flugzeug, in dem er sich befand, wurde es „aus Gründen der nationalen Sicherheit“ verboten, den Luftraum der Vereinigten Staaten zu überfliegen. Aus Paris kommend flog die Air-France-Maschine ohne Zwischenstopp in den Vereinigten Staaten nach Mexiko Stadt.

