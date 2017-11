Berichte aus Saudi-Arabien: Für Privatfirmen arbeitende US-Söldner sollen saudische Elite foltern

Die Söldner stammen aus „Blackwater“, eine Behauptung auch von libanesischen Präsidenten gemacht wurde.

Inhaftierte Mitglieder der saudischen Elite wurden an den Füßen aufgehängt und von Vernehmern geschlagen.

Dies wurde von einer Quelle berichtet.

Unter den Festgenommenen befindet sich auch Prinz Alwaleed bin Talal, ein Investor der über ein Vermögen im von mindestens sieben Milliarden Dollar, auch er wird im Ritz Carlton in Riyadh festgehalten.

Eine Gruppe der mächtigsten Persönlichkeiten des Landes wurde verhaftet, nachdem Kronprinz Mohammed Bin Salman die Inhaftierung angeordnet hatte. Mindestens elf Prinzen und hunderte von Geschäftsleuten und Regierungsbeamten sind darunter. vielen wird Korruption vorgeworfen.

Erst im vergangenen Monat hatte der Kronprinz gelobt, den „gemäßigten, offenen Islam“ im Königreich wiederherzustellen und einige der ultrakonservativen Regeln zu lockern, einschließlich der Aufhebung des Fahrverbots für Frauen.

Der saudische Kronprinz hat laut der Quelle bereits ca 200 Milliarden Dollar auf Bankkonten beschlagnahmt und Vermögen der Festgenommenen beschlagnahmt.

