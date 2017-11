4-teilige Dokumentation: Spaniens vergessene Diktatur – Die Wahrheit über General Franco (ZFD Mediathek)

Die 4-teilige Dokumentation: Spaniens vergessene Diktatur – Die Wahrheit über General Franco kann in der ZFD Mediathek im Internet noch bis zum 28.11.2017, gesehen werden.

Spaniens vergessene Diktatur – Die Wahrheit über General Franco

Francisco Franco, einer der brutalsten Diktatoren Europas. Bis heute ist Spanien von den Spuren seiner Gewaltherrschaft gezeichnet. Und noch immer umgeben den Generalissimo Geheimnisse.

In einem blutigen Bürgerkrieg putscht er sich an die Macht und regiert das Land vier Jahrzehnte lang – mit eiserner Hand. Die vierteilige Dokumentationsreihe begibt sich auf Spurensuche in die Vergangenheit und untersucht die Herrschaft von General Franco.

Und ihr Anführer General Franco, ein „harter, aber kluger Mann“, so die weitläufige Auffassung seiner Verteidiger, lenkte die Geschicke Spaniens bis zu seinem Tod 1975. Was stimmt an diesem Bild? Recht wenig, wenn man die Forschungserkenntnisse der letzten zehn Jahre betrachtet.

Der Mythos Franco steht für ein grausames Regime, für das dunkelste Kapitel Spaniens. 1975 tritt der Faschistenführer ab – und hinterlässt ein gespaltenes Land.

Spaniens vergessene Diktatur (1)

Der Aufstieg zur Macht

Der Kriegsheld, Familienvater, der Massenmörder. Ein Mann mit vielen Gesichtern. Wer war dieser Francisco Franco? Franco gibt sich den Titel „Caudillo de España“ – das Oberhaupt Spaniens. Und kreiert seine eigenen Rituale der Macht.

Er zieht mit seiner Familie feierlich in den El-Pardo-Palast von Madrid, die einstige Sommerresidenz des Königs. Ist das noch das Verhalten eines Staatschefs? Oder bereits Größenwahn?

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-wahrheit-ueber-franco-spaniens-vergessene-diktatur-der-aufstieg-zur-macht-102.html

Spaniens vergessene Diktatur (2)

Das neue Regime

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-wahrheit-ueber-franco-spaniens-vergessene-diktatur-das-neue-regime-102.html

Spaniens vergessene Diktatur (3)

Stunde Null

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs werden die Karten der Weltpolitik neu gemischt. Die Alliierten unterscheiden jetzt klar zwischen Freunden und Feinden der Demokratie.

Für Franco wird die Lage kritisch. Denn in Spanien leiden noch immer ganze Familien unter seiner Schreckensherrschaft. Deshalb wollen ihn nun viele vom Thron stürzen. Gibt es im neuen Machtgefüge noch eine Chance für Francos Diktatur?

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-wahrheit-ueber-franco-spaniens-vergessene-diktatur-stunde-null-100.html

Spaniens vergessene Diktatur (4)

Die bleierne Zeit

Francos außenpolitische Erfolge eröffnen Mitte der 1950er Jahre neue Perspektiven für Spanien. Nach Jahrzehnten des Stillstands geht es nun wieder vorwärts.

Francos Herrschaft ist aufs Neue legitimiert. Innerhalb und außerhalb Spaniens verstummt der Widerstand gegen ihn. Der Diktator sitzt fest im Sattel. Doch mit den neuen Freunden kommen auch neue Einflüsse ins Land. Spanien wandelt sich.

Damit steht das Regime vor neuen Herausforderungen. Wie lange hält sich Franco noch an der Macht? Kann Prinz Juan Carlos der Diktatur eine Zukunft geben?

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-wahrheit-ueber-franco–spaniens-vergessen-diktatur-die-bleierne-zeit-100.html

