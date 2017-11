Trumps Moskau-Connection / Grüner NATO-Think-Thank

„Oberflächliche Manipulation“: Premiere von Skandal- Buch zu Trumps Moskau-Connection

Einen „Skandal, wichtiger und größer als Watergate“, will der britische Journalist Luke Harding aufdecken: Wie der Kreml angeblich den US-Präsidenten Donald Trump benutzt und steuert. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Kritiker werfen ihm Oberflächlichkeit und Meinungsmache vor. Sie warnen vor den Folgen der antirussischenStimmungsmache:

https://de.sputniknews.com/politik/20171121318390803-buch-zu-trumps-moskau-connection/

Die Abgründe der Freiheit: Grünen-Prominenz eröffnet NATO-Think-Tank

Am Montag fand die feierliche Eröffnung des transatlantischen „Zentrums Liberale Moderne“ in Berlin statt. Das Zentrum versteht sich selbst als Verteidiger der Freiheit und Erneuerer der offenen Gesellschaft. Ein spannender Anspruch, der es wert ist, genauer betrachtet zu werden:

https://deutsch.rt.com/inland/61023-abgrunde-freiheit-grunen-prominenz-eroffnet-nato/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge