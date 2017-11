In einem Telefongespräch zwischen Wladimir Putin und seinem amerikanischen Amtskollegen ging es um Syrien, die Ukraine, Afghanistan und den Iran. Putin gab weiter, dass Assad offen für politische Reformen in Syrien sei, Änderungen der Verfassung und Wahlen mit eingeschlossen.

