Deutschland im Visier der Cyberkrieger? – Internet als Schlachtfeld (sputniknews)

In den letzten Jahren werden zunehmend Cyber-Angriffe gemeldet. Meist werden chinesische oder russische Hacker beschuldigt. Doch die Spuren zu ihnen können falsch sein, warnt eine Rüstungskritikerin. Zudem zeigen die Enthüllungen von Edward Snowden, dass die USA sich längst aktiv auf den Cyber-Krieg vorbereiten.

Jüngste Meldungen wie die, russische Hacker hätten angeblich 2016 Angriffe auf die britische Stromversorgung sowie Telekommunikations- und Medien-Netzwerke gestartet, seien mit Vorsicht zu genießen. Das sagte Claudia Haydt von der Informationsstelle Militarisierung Tübingen (IMI) gegenüber Sputnik. Der Verein der Rüstungskritiker hatte sich am Samstag und Sonntag zu seinem jährlichen Kongress getroffen. Dabei ging es vor allem um den „Krieg um den Informationsraum“, der „zunehmend selbst zum Schlachtfeld“ werde, wie es in der Einladung hieß.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20171121318390594-deutschland-im-visier-der-cyberkrieger-internet-als-schlachtfeld/

