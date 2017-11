Im Libanon leben 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Die Zedernrepublik hofft auf ein Ende des Bürgerkrieges. Von Karin Leukefeld (junge Welt)

Aus junge Welt vom 21.11.2017

Der Libanon ist seit seiner Unabhängigkeit 1943 eine Arena von regionalen und internationalen Akteuren, die ihren Konkurrenzkampf um die Kontrolle der Region austragen. Innere Konflikte werden von außen geschürt. Israel griff den Libanon wiederholt an, marschierte mit seinen Truppen ein und besetzte das Land. Bis heute benutzt die israelische Luftwaffe völkerrechtswidrig den libanesischen Luftraum, um Syrien anzugreifen. Israelische Drohnen kreisen über dem Zedernstaat, Telefone werden abgehört.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/322136.am-rande-des-krieges.html

