Laut dem türkischen Abgeordneten Nejat Kocer (AKP) sind die Beziehungen zu Russland nach der Krise 2015 nicht nur wiederhergestellt, sondern können auch ein qualitativ neues Niveau erreichen. Gegenüber Sputnik sagte Kocer, dass dies auf eine intensive Kooperation und ein enges Zusammenwirken bei der Regelung des Syrien-Kriegs zurückzuführen sei.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20171120318368743-tuerkei-russland-hintergruende-annaeherung/

