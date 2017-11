Glaubhafte Abstreitbarkeit »Stay behind« und die Todesfälle Palme, Barschel und Colby – Von Claudia Wangerin (junge Welt)

Rund sieben Jahre lang haben die Autoren nach eigenen Angaben an einem Buch gearbeitet, das den Fall Barschel mit zwei weiteren prominenten Todesfällen in Verbindung bringt. »Im Spinnennetz der Geheimdienste – Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet?

Ihre Kernthesen haben Sie nach Aussage Patrik Baabs durch den Abgleich von Aktenmaterial mehrerer Geheimdienste, Interviews mit Zeitzeugen und den Memoiren einzelner Akteure abgesichert.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/322098.glaubhafte-abstreitbarkeit.html

