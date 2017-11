London (IRIB) – In Fortsetzung der weitgehenden und beispiellosen Verhaftungen in Saudi-Arabien hat die Regierung in Riad – laut britischen Medien – mehr als 20 hochrangige Kommandeure der saudischen Armee festgenommen.

Neben diesen Kommandeuren hat Saudi-Arabien in den letzten Wochen mehr als 200 Menschen darunter vier Minister, 11 Prinzen und Dutzende hohe Beamte sowie prominente Geschäftsleute festgenommen, berichteten die britischen Medien gestern.

Einige Quellen sahen den Misserfolg der Armee-Kommandeure im Jemen-Krieg als Ursache ihrer Verhaftung an.

Die Zeitung „The Wall Street Journal“ schrieb zudem: Der saudische Kronprinz Mohammad Bin Salman, der eine Kampagne gegen die Korruption gegründet hatte, habe außerdem mehr als 2.000 Konten von saudischen Kronprinzen und vermögenden Personen sperren lassen.

Als Bedingung für die Freilassung von inhaftierten Reichen, forderte Salman 70 Prozent ihres Vermögens, das sie der saudischen Regierung übergeben müssten, hieß es in einigen Nachrichtenquellen.

Am 26.März 2015 begann Saudi-Arabien mit seinen Luftangriffen auf den Jemen, um den zurückgetretenen jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi an die Macht zurück zu verhelfen. Dabei wurden bislang tausende Menschen getötet.

http://parstoday.com/de/news/world-i33871-britische_medien_20_saudische_armee_kommandeure_festgenommen

