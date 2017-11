Zwei Tote und 20 Verletzte bei Terrorangriff auf Stadtmitte von Damaskus – Granatenbeschuss aus den östlichen Vororten von Damaskus

Bei einem Angriff der Terroristen auf zwei Plätze im Zentrum der syrischen Hauptstadt sind laut offiziellen Angaben am Donnerstag 2 Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden.

Wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur „SANA“ berichtete, nahmen die Terroristen den Platz Abassiyeen und den Bezirk Sabaa Bahrat im Zentrum von Damaskus unter Mörserbeschuss.

Wie die Agentur weiter berichtete, befinden sich Terroristen in den östlichen Vororten von Damaskus. In den letzten Monaten begannen sie sowohl Zentralbezirke der Hauptstadt als auch die so genannten Schlafbezirke am Rand von Damaskus häufiger zu beschießen. Dabei verstoßen die Milizen gegen das in Astana unterzeichnete Abkommen über Deeskalationszonen in Syrien.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge