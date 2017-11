CHINA NEXT // US-Kongresskommission empfiehlt Restriktionen gegen Chinas Nachrichtenagentur Xinhua – Russlands TV-Sender RT, musste sich bereits als ausländischer Agent registrieren lassen

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat eine US Kongresskommission empfohlen, dass sich die US-Niederlassung der chinesischen Xinhua Nachrichtenagentur als ausländischer Agent registrieren lassen soll.

Nach Einschüchterung und Androhung von Verhaftung und Vermögensbeschlagnahme wurde Russia Today (RT) gezwungen, sich als ausländischer Agent registrieren zu lassen. Nach einem neuen Bericht über die Beziehungen zwischen den USA und China könnte als nächstes die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua ins Visier genommen werden.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Nachrichtenagentur dafür verantwortlich ist, Informationen für die chinesische Regierung zu verbreiten, was nach Meinung des Gesetzgebers in den USA die Neueinstufung der Xinhua-Webseite als „Foreign Agent“ erfordert.

Die US-China Wirtschafts- und Sicherheitsüberprüfungskommission (USCC), die die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern „überwacht“ und „untersucht“ und Gesetzgebern Gesetzgebung empfiehlt, sagte, dass Xinhua Teil eines Plans der chinesischen Führung sei, die globale Wahrnehmung Chinas zu verbreiten und als eine nachrichtendienstliche Mission zu fungieren.

Der Jahresbericht konzentrierte sich auf Xinhua und sein schnelles Wachstum auf der ganzen Welt, mit mittlerweile über 150 globalen Tochtergesellschaften. Die Niederlassung expandierte ebenfalls schnell innerhalb der USA und unterhält Büros in Chicago, Houston, Los Angeles, New York City, San Francisco und Washington, DC.

„Xinhua dient einigen Funktionen eines Geheimdienstes, indem es Informationen sammelt und für die chinesische Führung sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Ereignissen geheime Berichte erstellt“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht empfiehlt, dass der Gesetzgeber Xinhua dazu zwingt, den Foreign Agents Registration Act (FARA) aufgrund seiner nachrichtendienstlichen Aktivitäten einzuhalten. Dies würde erfordern, dass hochrangige Mitarbeiter sich beim Justizministerium registrieren und alle erforderlichen personenbezogenen Daten und Informationen einbüssen.

In seiner Entscheidung, RT dazu zu zwingen, FARA-konform zu werden nannte der US-Kongress RT eine „staatliche Propagandamaschine“.

RT und Sputnik-Chefredakteurin Margarita Simonyan nannte den Schritt eine Beleidigung der Prinzipien der Redefreiheit, die im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verankert ist.

„Der Krieg, den die USA gegen unseren Journalisten führt, ist an all jene gerichtet, die immer noch an die Meinungsfreiheit glauben. Diejenigen, die sie erfunden haben, haben sie begraben“, sagte Simonyan.

In einem kürzlichen Interview mit FOX News kritisierte der Chefredakteur von Alternet, Max Blumenthal, die Entscheidung des Kongresses, RT dazu zu zwingen, sich als ausländischer Agent zu registrieren.

„Ich trete regelmäßig bei RT auf und der Grund dafür ist, dass die drei großen Kabelnetze die Bombardierung und Sanktionierung der Hälfte der Welt fördern, zumindest nicht-konforme Nationen, und RT stellt dies in Frage“, sagte Blumenthal.

„Sie ließen mich zum Beispiel über die wirklichen Quellen fremden Einflusses in dieser Stadt sprechen, einschließlich der Israel-Lobby und Organisationen wie AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), die eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen, den Krieg gegen den Libanon, Krieg gegen den Iran. Iran muss aus irgendeinem Grund nicht als ausländischer Agent registriert werden, und ich weiß nicht, warum das so ist. “

Quelle Telesur http://bit.ly/2zN4KjY

