»Sie hassen den Begriff Putsch« Gespräch mit Dilma Rousseff. Der Umsturz in Brasilien dient einer Politik, die nur gegen das Volk durchsetzbar ist (junge Welt)

Lula nutzt im Verfahren sein Rederecht, um die gegen ihn vorgebrachten Argumente zu demontieren. Das verschafft ihm einen Vorteil. Ich zweifele nicht daran, dass er letztlich freigesprochen werden muss. Das Problem ist ein anderes. Es geht ihnen darum, dass zwischen August und November 2018 gegen ihn Urteile bestehen, um damit seine Kandidatur zu verhindern. Erst dann ist der Putsch vollendet. Dafür werden alle Register gezogen.

