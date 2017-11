Gerüchte über Israel/Palästina Abkommen

Quelle Haaretz

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag, dass seine Antwort auf einen US-Friedensplan auf Israels Sicherheitsinteressen basieren werde. Netanyahu, der während der wöchentlichen Kabinettssitzung sprach, sagte, die USA seien sich seiner Position bereits bewusst.

„Über Präsident Trumps diplomatischen Plan haben wir am Wochenende viele Spekulationen gehört, und ich werde es nicht ansprechen. Ich möchte sagen, dass meine Haltung von der Sicherheit und den nationalen Interessen des Staates Israel bestimmt wird. Das wurde unseren Freunden, den Amerikanern, erklärt“, sagte Netanyahu.

Am Samstag sagte ein israelischer Bericht, dass der israelisch-palästinensische Friedensplan der Trump-Regierung auf einem unabhängigen palästinensischen Staat neben Israel basieren würde, nicht notwendigerweise nach der Grenzreglung von 1967.

Nach israelischen Angaben soll laut Trump sollten die Palästinenser die Unabhängigkeit erklären, wonach die USA den palästinensischen Staat anerkennen würden. Die Palästinenser werden demnach auch Hunderte von Millionen Dollar Hilfe von sunnitischen arabischen Muslimländern erhalten.

Das Weiße Haus bestritt diese Berichte. „Es gibt ständig Spekulationen und Vermutungen darüber, woran wir arbeiten“, sagte das Weiße Haus in einer Erklärung. „Es ist keine genaue Darstellung, sondern eine Mischung aus Möglichkeiten und Ideen, die es seit Jahrzehnten gibt.“

Nach der Kabinettssitzung am Sonntag sagte die israelische Kulturministerin Miri Regev, Netanjahu habe die Minister informiert, „dass er trotz der Gerüchte über eine diplomatische [Friedens-] Initiative nichts Konkretes sieht“.

