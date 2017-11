Empfehlung von Sahra Wagenknecht: Gabriele Krone-Schmalz im Deutschlandfunk-Interview 

Empfehlung von Sahra Wagenknecht: Gabriele Krone-Schmalz im Interview im Deutschlandfunk

„Von der Journalistin Gabriele Krone-Schmalz ist zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse das Buch „Eiszeit – Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist“ erschienen. Ich empfehle es Euch sehr zur Lektüre. Einen ersten Einblick gibt es in einem Interview dazu, das die immer wieder als ‚Putin-Versteherin‘ diffamierte Journalistin Mitte Oktober dem Deutschlandfunk gegeben hat.“

Das Interview hier:

http://www.deutschlandfunkkultur.de/journalistin-gabriele-krone-schmalz-der-kalte-krieg-ist.970.de.html?dram:article_id=397855

