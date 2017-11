Saudi-Arabien: Verhaftete Beamte und Prinzen sollen laut einem Bericht als Gegenleistung für ihre Freilassung bis zu 70% ihres Reichtums an den Staat abgeben

Saudi-Arabien scheint auf drastische Art zu versuchen, das staatliche Haushaltsdefizit einzudämmen. Wie ein Bericht der Financial Times aussagt, bieten saudische Beamte den verhafteten Königshäusern an, als Gegenleistung für ihre Freilassung bis zu 70 Prozent ihres Vermögens abzugeben.

Die Verhafteten sind Prinz al-Walid bin Talal, Geschäftsmann Waleed al-Ibrahim, der Gründer des Middle East Broadcasting Center, das die Saudi-Satelliten-TV-Sender Al Arabiya und Bakr bin Laden, der Vorsitzende der Saudi Binladin Baufirma besitzt. Die Milliardäre werden im Ritz-Carlton Hotel in Riad festgehalten.

Letzte Woche berichtete das Wall Street Journal, dass Verhaftungen von saudischen Adligen, Ministern und Geschäftsleuten zur Beschlagnahme von Bargeld und anderen Vermögenswerten im Wert von mindestens 800 Milliarden Dollar führen könnten.

Experten meinen, dass die Säuberungwelle in Saudi-Arabiens durch den Kronprinz bin Salman eine Konsolidierung der Macht vor seiner Thronbesteigung bedeutet.

Andere sehen es als Versuch, Saudi-Arabien zu modernisieren. Der Kronprinz hat die Verhaftungen als Teil seiner Entschlossenheit erklärt, die Korruption auszumerzen, eine Voraussetzung für eine offenere Wirtschaft.

