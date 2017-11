Der libanesische Außenminister Gebran Bassil sagte in Moskau, es gebe derzeit eine Anti-Libanon-Kampagne im Nahen Osten, die darauf abzielt, sein Land „einzuschüchtern“. Der Libanon soll demnach dazu gezwungen werden, ein gemeinsames Gasprojekt mit Russland aufzugeben.

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/60810-libanesischer-aussenminister-libanon-wird-eingeschuechtert-gasprojekt-russland/

