Die Planung des Atomkrieges gegen die Sowjet Union begann im Jahr 1945 -Von Prof Michel Chossudovsky – Global Research

Von Prof Michel Chossudovsky – Global Research, November 11, 2017

Bereits im September 1945 hatte das Pentagon die Auslöschung der SU durch einen koordinierten Angriff gegen deren großstädtischen Gebiete ins Auge gefaßt.

Alle Großstädte (major cities) der SU waren als Ziele aufgelistet. Die Tabelle unten kategorisiert jede Stadt nach Größe in Quadratmeilen und Zahl der benötigten Bomben, um die ausgewählten städtischen Gebiete zu zerstören.

Sechs Atombomben wären nötig, um jede der bestimmten Großstädte, einschließlich Moskau, Leningrad (St. Petersburg), Taschkent, Kiew, Charkow, Odessa zu vernichten.

Das Pentagon schätzte die Gesamtzahl der nötigen Bomben auf 204 um die SU von der Landkarte zu löschen. Die Ziele für Atombomben-Angriffe umfassten sechsundsechzig der größten Städte-

Es verdient festgehalten zu werden, daß das Geheimdokument dieser diabolischen Militärplanung im September 1945 herausgegeben wurde, kaum ein Monat nach dem Bombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki (6 und 9. August 1845) und zwei Jahre vor dem Beginn des Kalten Krieges (1947).

Der Geheimplan der mit 15. September 1945 datiert ist (Zwei Wochen nach der Kapitulation Japans am 2. September 1945 an Bord der USS Missouri) ist jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt konzipiert worden, nämlich auf dem Höhepunkt des WK II, zu einem Zeitpunkt als Amerika ein Verbündeter der SU war.

Man beachte auch, daß Stalin von Harry Truman durch offizielle Kanäle über das infame Manhattan Projekt erst bei der Potsdamer Konferenz am 24. Juli 1945 informiert wurde.

Man beachte weiter, daß das Manhattan Projekt im Jahr 1939 gestartet wurde, zwei Jahre vor dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg im Dezember 1941. Der Kreml war über dieses geheime Projekt bereits seit dem Jahr 1942 vollkommen im Bilde.

Wurden die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki vom Pentagon dazu benutzt um die Brauchbarkeit für einen wesentlich größeren Angriff mit mehr als 204 Atombomben auf die SU zu prüfen?

Weiterlesen im Anhang….

http://bit.ly/2j3SO5E

