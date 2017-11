22 Menschen wurden am Samstag in Damaskus verletzt, nachdem Militante das Feuer mit Granatwerfern aus Richtung der Region East Ghouta eröffneten, berichtete RIA Novosti. Die Terroristen in den östlichen Vorstädten von Damaskus verletzten durch die Beschießung der zentralen Stadtteile die Vereinbarungen über Deeskalationszonen, die während der Verhandlungen in Astana erreicht wurden, so das syrische Militär.

Quelle RT

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge