Die Friedensbewegung ruft zu bundesweiten Protesten am Samstag, den 18.11.2017 auf

Treffpunkt um 11 Uhr auf dem Pariser Platz / US-Botschaft.

und fordert von der zukünftigen Bundesregierung:

• den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag

• den Abzug der verbliebenen US-Atomwaffen aus Deutschland.

Aufruf hier

