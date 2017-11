AFRIKA made in BERLIN – Ein experimenteller Dokumentarfilm – Donnerstag 16.11.2017 um 20 Uhr @ Coop Antikriegscafe

Donnerstag 16.11.2017 um 20 Uhr

anschliessende Diskussion 25 Min./ 16:9

Ein experimenteller Dokumentarfilm

von Jakobine Engel Von der „Berliner Kongokonferenz“ bis zur Entwicklungshilfe, erzählt der Film mit eindrucksvollen Bildern aus Afrika, durch Zitate von Wissenschaftlern und Politikern die Ausbeutungsgeschichte des Kontinents. Zitate in der Reihenfolge ihrer Auftritte:

Desmond Tutu, Erzbischof und Friedensnobelpreisträger

Otto von Bismarck, Reichskanzler 1885

Patrice Lumumba, Ministerpräsident des Kongo 1960

Sugule Ali, Sprecher der somalischen Piraten

Thomas Sankara, Präsident von Burkina Faso 1986

Dr. Vandana Shiva, Right Livelihood Award

Tristram Stuart Autor „Waste: Uncovering the Food Scandal“

Klaus Werner-Lobo, Autor „Uns gehört die Welt! – Macht und Machenschaften der Multis“

Jean Ziegler, Autor, Ex UN-Sonderberichterstatter

Georg Schramm, Kabarettist

Aziz Salomone Fall, Politologe und Anthropologe

Benedikt Härlin, Agrarexperte

u.v.a. Stabliste:

Es sprechen: Teo Vadersen und Jakobine Engel

Musik: Baka Beyond; Hugh Masekela; Rainald Grebe

Kamera: Volker Otto, Uwe Bohrer

Ton: Sascha Steinfurth

Idee, Produktion, Schnitt: Jakobine Engel

