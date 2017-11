US-staatliche Zensur gegen RT-America

Der Westen macht weiter im gewohnten Stil und beschuldigt Assad, für den Giftgasangriff im syrischen Chan Scheichun vor einem halben Jahr verantwortlich zu sein. Im diesbezüglichen UNO-Bericht werden ausschliesslich dubiose Quellen von Assad Gegnern berücksichtigt.

Russland hält mit RussiaToday gegen das auch in der UNO herrschende Übergewicht des Westens:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/60609-schuldspruch-ohne-beweise-bericht-zum-chemiewaffeneinsatz-syrien-politikum/

Mit dem „Foreign Agents Registration Act“, einem Gesetz von 1938 damals gegen die Nazis gerichtet, unterwerfen die USA RT-America nun einer staatlichen Zensur:

https://deutsch.rt.com/international/60612-rt-zwangsregistrierung-als-auslandischer-agent/

Die in der US-Verfassung im First-Amendment garantierte Redefreiheit wird also im Zuge der in den USA grassierenden anti-russischen Hysterie kurzerhand abgeschafft. Eine in Bedrängnis geratene, kriminelle Bourgeoisie schlägt kurzerhand mit faschistischen Methoden um sich.

Kaspar Trümpy, ICSM Schweiz

