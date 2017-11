Russland versuche, seine Führungsrolle auf dem europäischen Kontinent zurückzugewinnen. „Dazu gehört, die EU zu schwächen und die USA zurückzudrängen und insbesondere einen Keil zwischen beide zu treiben.“

http://www.sueddeutsche.de/politik/deutscher-geheimdienst-bnd-chef-sieht-russland-als-potenzielle-gefahr-1.3749160

