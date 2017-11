Syrien: Giftgasermittlungen als Farce (Rubikon)

Der Streit im UN-Sicherheitsrat um den Einsatz von chemischen Waffen soll von der Verantwortung des Westens für den Krieg in Syrien ablenken.

von Karin Leukefeld

Vereint haben die Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands Chemiewaffeneinsätze in Syrien verurteilt. Rex Tillerson (USA), Boris Johnson (GB), Jean-Yves Le Drian (F) und Sigmar Gabriel (D) meldeten sich nach einer Sitzung im UN-Sicherheitsrat am 7. November 2017 mit einer „Gemeinsamen Erklärung zu syrischen Chemiewaffen“ zu Wort.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/giftgasermittlungen-als-farce

