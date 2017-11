Deutschland sozial: Ein Land, in dem Reiche gut und gerne leben

Aktuelle Zahlen belegen die soziale Lage in Deutschland und widersprechen Erfolgsmeldungen von Regierung und Parteien. Dazu gehören fast eine Million wohnungslose Menschen, 16 Millionen von Armut Betroffene, immer mehr Arme trotz eines Jobs und eine hohe und wachsende Ungleichheit. Eine „Jamaika-Koalition“ wird das nicht ändern. Ein Überblick.

860.000 Menschen lebten im vergangenen Jahr in Deutschland ohne eigene Wohnung. Ihre Zahl wird bis 2018 auf 1,2 Millionen anwachsen. Diese Zahlen veröffentlichte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) am Dienstag in Berlin. Innerhalb von zwei Jahren seit 2014 sei die Zahl der Wohnungslosen um 150 Prozent gestiegen.

Werde die infolge der Zuwanderungswelle deutlich gestiegene Zahl wohnungsloser Geflüchteter herausgerechnet, betrage die Zahl der in Deutschland betroffenen immer noch 420.000. Die Zahl der wohnungslosen anerkannten Flüchtlinge schätzt die BAG W auf ca. 440.000 Menschen. „Die Zuwanderung hat die Gesamtsituation dramatisch verschärft, ist aber keinesfalls alleinige Ursache der neuen Wohnungsnot“, erklärte Thomas Specht, Geschäftsführer der BAG W.

Etwa 290.000 (70 Prozent) der wohnungslosen Menschen seien alleinstehend, 130.000 (30 Prozent) lebten mit Partnern und/oder Kindern zusammen. Die Organisation schätzt die Zahl der wohnungslosen Kinder und minderjährigen Jugendlichen auf acht Prozent (32.000), die der Erwachsenen auf 92 Prozent (390.000). Etwa 52.000 Menschen lebten 2016 ohne jede Unterkunft auf der Straße. Seit 2014 sei dies ein Anstieg um 33 Prozent.

Von Politik verursacht und durch Zuwanderung verschärft

