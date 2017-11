NATO-Freunde gründen Think Tank (Neues Deutschland)

Die Grünen Ralf Fücks und Marieluise Beck suchen neue Wege, um Einfluss auf öffentliche Debatten zu nehmen

Von Aert van Riel

Ein weiteres zentrales Thema des Think Tanks ist der Konflikt in der Ukraine und der Umgang mit Russland. Fücks lässt kaum eine Gelegenheit aus, in öffentlichen Stellungnahmen die Sanktionen der Europäischen Union gegen Moskau zu loben und weiterhin einen harten Kurs zu fordern. Um die Menschen hierzulande über die Situation in der Ukraine zu »informieren«, ist zudem ein Website-Projekt unter dem Dach des Zentrums Liberale Moderne geplant.

weiterlesen

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1069856.nato-freunde-gruenden-think-tank.html?pk_campaign=Newsletter

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge