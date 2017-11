Trump: Es ist Zeit die Welt zu heilen, die zerrüttet und kaputt ist. Mit anderen Nationen gut auszukommen ist eine gute Sache, keine schlechte Sache (Pressekonferenz in Vietnam)

Gleichzeitig möchte ich aber in der Lage sein, und zwar weil ich es für sehr wichtig halte, mit Russland auszukommen, mit China auszukommen, mit Vietnam auszukommen und mit vielen anderen Ländern gut auszukommen,

weil wir Lösungen finden müssen für eine Menge von Problemen und offengesagt können insbesondere Russland und China uns bei dem Problem Nordkorea helfen, das ist

eines unserer wirklich großen Probleme.

Also, ich versuche nicht jemanden zu finden mit dem ich streiten kann,

wenn alle da sind, Reporter und Kameras um uns herum,

die unsere Gespräche aufnehmen und sehen… ich glaube das war für jeden klar.

Ich glaube dass Präsident Putin fest davon überzeugt ist,

sich nicht in unsere Wahlen eingemischt zu haben.

Und was er glaubt, das glaubt er.

Was ich glaube ist, dass wir uns an die Arbeit machen müssen.

Und ich glaube jeder konnte das heraushören.

Wir müssen uns an die Arbeit machen,

um eine Lösung zu finden für Syrien,

für Nordkorea,

eine Lösung für die Ukraine,

eine Lösung für den Terrorismus.

Und was viele nicht verstehen,

Russland unterliegt bereits sehr sehr schweren Sanktionen,

auf einem sehr hohen Niveau

und das fand vor kurzem statt.

Jetzt ist es an der Zeit

die Welt zu heilen,

eine Welt die zerrüttet und kaputt ist.

Das sind sehr wichtige Dinge

und ich glaube, dass es besser ist Russland

in einer freundlichen Haltung zu sehen,

als im Gegenteil immer mit Russland zu kämpfen,

das ist eine Bereicherung für die Welt

und eine Bereicherung für unser Land

und keine Belastung.

Mit anderen Nationen gut auszukommen

ist eine gute Sache

und keine schlechte Sache.

Glauben Sie mir.

Es ist eine gute Sache, keine schlechte Sache.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge