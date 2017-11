Die Linke im Bundestag fordert vehement, den US-amerikanischen Militärflughafen im rheinland-pfälzischen Ramstein zu schließen. Die Abgeordneten verweisen auf mögliche US-Waffenlieferungen an syrische Rebellen. Diese seien illegal und ein neuer „Skandal“, so die Linke-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel im SPUTNIK-Interview.

mehr und Audiointerview

https://de.sputniknews.com/politik/20171107318198081-us-waffenlieferungen-an-terroristen-ueber-ramstein/

