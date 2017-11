Zwischen beiden Staaten verläuft ein Großteil des Welthandels durch die Meerenge Bab al-Mandab. Vom winzigen Dschibuti aus sichern die USA, mehrere EU-Staaten und Japan ihre strategische Handelsroute. Auch China eröffnete im August eine eigene Militärbasis.

von Malte Daniljuk

https://deutsch.rt.com/international/60199-golf-von-aden-jemen-somalia-djibouti/

