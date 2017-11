BKA: Fast täglich Anschläge auf Asylheime in Deutschland (sputniknews)

Laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vorliegt, gibt es in Deutschland fast jeden Tag einen Übergriff auf ein Asylheim. Die Zeitung sieht dennoch eine positive Dynamik.

Demnach wurden in den ersten neun Monaten 2017 (Stand 23. Oktober) 211 Angriffe auf Flüchtlingsheime gezählt, die meisten davon hatten einen rechtsradikalen Hintergrund. Darunter gibt es 74 Fälle von Sachbeschädigung, 71 Fälle von Schmierereien und Propaganda und 32 Überfälle und Gewaltdelikte, zwölf Brandstiftungen und zwei Sprengstoffexplosionen. Pro Quartal wurden etwa 70 Attacken verübt.

Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze zwischen Braunau und Simbach

Dies ist zwar mehr als im Jahr 2014, wo im Laufe des ganzen Jahres lediglich 199 Angriffe verübt worden waren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr mit 866 Angriffen in den ersten neun Monaten ist die Anzahl der Straftaten im laufenden Jahr jedoch deutlich zurückgegangen.

Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte die Anzahl der Anschläge auf Flüchtlingsheime 2015, als es nach zwölf Monaten 1031 Fälle waren. Darunter waren unter anderem Überfälle, Sprengstoffanschläge und Brandstiftungen.

