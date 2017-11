Merkel will keinen Abzug von US-Nuklearwaffen oder Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe.

Als 2009 der damalige FDP-Parteichef und Bundesaußenminister Guido Westerwelle ebenfalls vehement für einen Abzug stritt, ließ Merkel den USA in vertraulichen Gesprächen signalisieren, es werde sich an der „nuklearen Teilhabe“ nichts ändern. Dies ist in den vertraulichen Berichten der US-Botschaft in Berlin an das Außenministerium in Washington nachzulesen, die von der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht wurden. An Merkels Einstellung hat sich dem Vernehmen nach nichts geändert.

http://www.tagesschau.de/inland/atomwaffen-deutschland-101.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge