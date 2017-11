Gebaut für Häuserkampf-Übungen Schnöggersburg – Militärstadt in Sachsen-Anhalt (n-tv)

Europaweit einzigartige militärische Übungsstadt in der Altmark in Sachsen-Anhalt.

http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/politik/Schnoeggersburg-Militaerstadt-in-Sachsen-Anhalt-article20104667.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge