Die „etwa 20 US-Atombomben in Deutschland“ ein potentieller Streitpunkt bei den Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis?

‚Die Frage der nuklearen Teilhabe und des UN-Atomwaffenverbotsvertrages‘. (…) Für die Grünen ist der Abzug der letzten Atomwaffen aus Deutschland eine Herzensangelegenheit – schon, weil die Partei ihren Ursprung in der Friedensbewegung hat.“

(tagesschau.de vom 04.11.2017)

http://kurz.bpb.de/f9z

